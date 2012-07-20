Індекс Української біржі знизився на 1,09%, індекс ПФТС - на 1,24%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 липня, знизився на 1,09% - до 1087,91 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 64,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 34 млн грн, на терміновому ринку - 30,3 млн грн.

Лідерами падіння стали цінні папери Алчевського коксохіму (знизилися на 2,78%), Авдіївського коксохіму (на 1,51%), Єнакіївського метзаводу (на 1,51%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 20 липня знизився на 1,24% - до 394,52 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 108,3 млн грн, з них на ОВДП припало 107,7 млн грн.