Лондонська і Сінгапурська біржі можуть злитися

The London Stock Exchange Group веде переговори з Singapore Exchange про можливість злиття під час операції, вартість якої може сягнути 7,2 мільярда фунтів стерлінгів ($ 11,3 мільярда), повідомляє Reuters з посиланням на газету Daily Telegraph.

Об'єднання бірж в останні роки стали частішими, оскільки традиційні оператори намагаються знизити витрати і розширити пропозицію для інвесторів на тлі появи альтернативних торговельних майданчиків.

Виконавчий директор LSE Group Ксавьє Роле провів ряд неформальних зустрічей з главою SGX Магнусом Бокерія, на яких обговорювалась можлива угода про злиття, повідомила газета без уточнення джерел інформації.

Хоча структура обговорюваної угоди незрозуміла, газета вважає, що SGX, яка має більшу капіталізацію, отримає контроль над британським конкурентом.

Це, в свою чергу, може призвести до опору британських регуляторів.

Обидві сторони відмовилися від коментарів або не були доступні для них.