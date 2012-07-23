НБУ вважає успішним випуск євробондів на 2 млрд дол.

Національний банк України вважає, що Україні вдалося провести вдале розміщення єврооблігацій на суму 2 млрд дол.

Про це сказано у коментарі директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олени Щербакової.

Вона зазначила, що Україна вийшла на зовнішні ринки запозичень у досить складний період.

"Розміщення цінних паперів проводилося на дуже важких фінансових ринках, особливо європейських. Зрозуміло, що ті події, які відбуваються на європейському ринку, грецькі події мають вплив на усю кон'юнктуру ринку. Дуже підвищилися ставки запозичень державних цінних паперів, які проводять європейські держави", - сказала О.Щербакова.

За її словами, відсутність стабільності на європейському фінансовому ринку значно підвищила ставки залучення за суверенними паперами. У таких умовах доходність 9,25%, з якою Україна розмістила свої євробонди, є добрим результатом.

"Те, що нам здавалося на рівні 2-4%, коли розміщувалися такі європейські країни як Португалія, Іспанія, Італія, сьогодні це вже недосяжні планки, сьогодні ринок дає 7-8% дохідності. Тому розміщення, яке зробила Україна на рівні 9,25%, я вважаю, що це той прорив і та дохідність, яку ми показали в неможливих умовах. Книга замовлень на цей папір склала близько 7 млрд дол., це свідчить про дуже високий рівень довіри до паперу, інвестиційної привабливості паперу і тих реформ, які пройшли останнім часом", - зазначила О.Щербакова.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохоіністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

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Нагадаємо, 13 липня Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планується здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Об'єм виплат з погашення держборгу у третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.