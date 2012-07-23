WIG-Ukrainе зріс за тиждень на понад 5,6%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі за останні п'ять торгових сесій піднявся на 5,63%, закінчивши торги п'ятниці біля максимальних значень тижня, незважаючи на майже однопроцентне мінусове закриття польського індикатора "блакитних фішок" WIG20.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, WIG-Ukrainе, що втратив за попередній тиждень 0,6% після майже 5% зростання за перший тиждень липня, закрився минулого тижня на рівні 714,93 пункту, що на близько 8 пунктів менше максимальних значень торгів останніх п'яти сесій.

Індекс найбільш ліквідних компаній польського ринку втратив за цей час 0,86% на тлі 0,38% мінуса індикатора широкого ринку WIG і зростання індексів середніх і невеликих компаній на 0,42% і 1,54%, відповідно.

Серед українських емітентів минулого тижня найбільше подорожчали сільськогосподарський Agroton і виробник акумуляторів Westa - на 17%, що скоротило їхнє падіння до ціни дебюту до 64% ​​і 94%.

Лідерами зростання також опинилися найбільший в Україні виробник цукру Astarta (+8,6%), найбільша за капіталізацією українська компанія Kernel (+6,6%) та виробник молочних продуктів IMC (+4,5%).

Інші компанії, крім KSG Agro і Sadovaya Group, що втратили 4,4% і 2,7% відповідно, а також Milkiland, який закрився на незмінному рівні, подорожчали в межах 1,7-3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя WIG-Ukrainе втратив 8,35% на тлі майже 4% плюса польських "блакитних фішок" і 6,5-10,6% плюса інших основних індексів польського ринку.

Довідка УНІАН. У створений Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індекс українських компаній входять 10 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польської фондової біржі. Запущений з базових тисячі пунктів індекс досяг свого історичного мінімуму в кінці травня на рівні 592,37 пункту, що на близько 60 пунктів нижче попереднього мінімуму, досягнутого в грудні минулого року.