Індекс Української біржі сьогодні обвалився уже на 5,07% через кризу в Іспанії

Індекс Української біржі (UX) станом на 13:33 знизився на 5,07% - до 1032,72 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Зниження на українському ринку відбувається на тлі зниження на світових ринках, викликаного побоюваннями розширення кризи в Іспанії. Так, британський індекс FTSE 100 станом на 13:30 за київським часом знизився на 1,61% - до 5560,64 пункту, німецький DAX - на 1,59% - до 6524,66 пункту.

Інвестори побоюються, що криза може охопити ряд регіонів Іспанії. Дохідність іспанських 10-річних держоблігацій уперше перевищила позначку в 7,55 % річних.