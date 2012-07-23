На європейських фондових майданчиках - значне зниження

На європейських фондових торгових майданчиках спостерігається значне зниження індексів. Як повідомляють сайти провідних європейських бірж, британський індекс FTSE 100 знизився на 2,32% - до 5520,62 пункту, німецький DAX - на 3,70% - до 6385,02 пункту, французький CAC-40 - на 3,17% - до 3092,79 пункту.

Зниження відбувається на тлі негативної інформації з Іспанії, дві провінції якої вже звернулися за фінансовою допомогою до уряду. Прибутковість держоблігацій Іспанії також Зросла до максимальної позначки в історії єврозони. У той же час, в Євросоюзі заявили, що наступний переказ коштів У рамках програми допомоги Греції навряд чи відбудеться раніше вересня ц.р.

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