Індекс Української біржі обвалився на 7,13%, індекс ПФТС знизився на 3,02%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 23 липня, обвалився на 7,13% - до 1010,33 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 85 млн грн, з них на фондовому ринку - 38,8 млн грн, на терміновому ринку - 46 млн грн.

Лідерами падіння серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (на 11,86%), "Донбасенерго" (на 10%), Алчевського меткомбінату (на 9,76%), "Азовсталі" (на 9,43%), "Укрсоцбанку" (на 9,22%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 липня знизився на 3,02% - до 382,59 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 739,6 млн грн, з них на ОВДП припало 732 млн грн, на облігації підприємств - 5 млн грн, на акції - 1 млн грн.

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