НКЦПФР посилить вимоги до паперів першого рівня лістингу

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) посилить вимоги до цінних паперів першого рівня лістингу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, про це сказано у схваленому НКЦПФР допрацьованому проекті положення про функціонування фондових бірж.

За інформацією прес-служби, йдеться про вимоги щодо періоду існування емітента, який випустив цінні папери, вартості його чистих активів, доходу, капіталізації і так далі. Як зазначили в комісії, раніше різниця між вимогами до цінних паперів першого і другого рівнів була несуттєвою.

Серед іншого, положенням також планується передбачити забезпечення функціонування фондових бірж на постійно чинній основі, а саме - забезпечення впродовж календарного року не менше 200 торгових днів. Також фондові біржі повинні розраховувати біржовий фондовий індекс і обов'язково публікувати його на своєму сайті.

Біржовий фондовий індекс визначається кожен торговий день, для його розрахунку враховуються, як мінімум, чотири цінні папери з біржового реєстру біржі.

Зміни в документі також прописують вимоги до лістингу цінних паперів іноземних емітентів, які зараз плануються до впровадження.

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