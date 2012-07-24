«Нафтогаз» викупив у «Дельта Банку» ОВДП на 2,6 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила дві закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в АТ «Дельта Банк» на суму 2,6 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП були зреалізовані двома лотами, договори про купівлю облігацій були укладені 18 і 19 липня ц.р. У тендері брав участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" залучив 2,5 млрд грн кредиту в "Укргазбанку"