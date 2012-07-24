Ринки ризикових активів у понеділок зазнали масового падіння

Ринки ризикових активів у понеділок, 23 липня, зазнали масового падіння.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, провідні індекси Stoxx 600 і S & P 500 впали на 2,5% і 0,9% відповідно. Регуляторам фондових ринків Італії та Іспанії довелося заборонити короткі продажі акцій, а прибутковість держоблігацій цих країн зросла до 7,5% і 6,3% відповідно. Причиною такого падіння став запит однієї з провінцій Іспанії на фінпідтримку в уряду країни, а після відмови ЄЦБ приймати облігації Греції як заставу побоювання щодо виходу країни з єврозони знову підсилилися. "Останньою краплею" вчора після закриття сесії в США стала заява Moody's про зниження прогнозу рейтингу «AAA» Німеччини, Нідерландів і Люксембургу на негативний.

Як відзначають аналітики, сьогодні в єврозоні вийдуть попередні показники ділової активності (PMIs), а трійка (ЄС, МВФ і ЄЦБ) прибуде до Греції для перевірки виконання країною умов програми фіндопомоги. Не виключено, що після падіння «бики» зроблять спробу відіграти втрачені позиції. Про це свідчить зростання ф'ючерсів на індекси Європи та США, а також помірна динаміка азіатських ринків.

Аналітики підкреслюють, що індекс UX в понеділок продемонстрував зниження на 7,1% - максимальне падіння за 2 місяці. Більшість паперів індексного кошика Української біржі впала в межах 10%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 23 липня, обвалився на 7,13% - до 1010,33 пункту. Загальний обсяг торгів склав 85 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 3,02% - до 382,59 пункту. Загальний обсяг торгів склав 739,6 млн грн.