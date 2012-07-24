Аеропорт «Бориспіль» розмістить облігації на 1 млрд грн

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує розмістити облігації серій I, J, K, L на суму 1 млрд грн, йдеться в електронній системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).

Загальна кількість розміщуваних облігацій складе 1 млн штук, номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. грн. Розмір однієї серії облігацій складе 250 млн грн.

Розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі ПФТС і біржі "Перспектива". Андерайтером випуску виступить ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Розміщення облігацій планують провести з 1 серпня 2012 р. до 22 липня 2013 року. Дата погашення для облігацій серії I - липень 2015 р, серії J - березень 2016 р., серії K - вересень 2016 р., серії L - травень 2017 року. Мінімальний розмір процентної ставки за цими облігаціями не може бути менше 1,5 облікової ставки НБУ.

Залучені кошти будуть спрямовані на будівництво терміналу D аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт« Бориспіль »- найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% в порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. осіб.