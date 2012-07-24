На 25% держпакету акцій "Миколаївгазу" претендує три компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Миколаївгаз" надійшли заявки від трьох компаній, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, 24 липня був останнім днем прийому заявок на цей конкурс.

ФДМУ оголосив конкурс з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз" 11 липня п.р.

Початкова вартість пакету акцій становить 18 млн. 400 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 3 млн. 854 тис. грн інвестицій упродовж трьох років, зокрема на оснащення систем контролю - 2 млн. 760 тис. грн, на оснащення систем дистанційного отримання даних - 1 млн. грн.

Додатковими умовами конкурсу також передбачається, що до участі в ньому може бути допущена компанія, яка упродовж останніх трьох років здійснює діяльність щодо розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або володіє протягом останніх трьох років 20% і більше у статутному капіталі компаній, які здійснюють таку діяльність.

Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться 1 серпня.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопоставок і газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні і поставках природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком 85,485 млн. грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 43,325 млн. грн.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 млн. 403 тис. грн, кредиторська заборгованість - 354,7 млн. грн, дебіторська, - 378,8 млн. грн, вартість активів - 774 млн. грн.