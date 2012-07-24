Індекс Української біржі підвищився на 0,44%, індекс ПФТС знизився на 2,30%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 24 липня, підвищився на 0,44% - до 1014,80 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 116,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 41,6 млн грн, на терміновому ринку - 75 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Центренерго" (на 1,76%), "Укрсоцбанку" (на 1,67%), "Донбасенерго" (на 1,09%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 24 липня знизився на 2,30% - до 373,80 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 249,5 млн грн, з них на ОВДП припало 244 млн грн, на облігації підприємств - 3 млн грн, на акції – 1,7 млн грн.