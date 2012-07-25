Київська міськрада розмістила облігації на 502,3 млн грн

Київська міська рада розмістила облігації серії D на 502,3 млн грн, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Раніше планувалося, що розміщення буде проведено на фондовій біржі ПФТС і біржі "Перспектива".

Частина надходжень від розміщення облігацій буде використовуватися для рефінансування єврооблігацій міста з терміном погашення в листопада 2012 р.

Андерайтером випуску виступає Державний експортно-імпортний банк (Укрексімбанк, Київ).

Як повідомляв УНІАН, Київрада в травні ц.р. дала згоду на здійснення столицею внутрішнього запозичення на суму 3,5 млрд грн на три роки з відсотковою ставкою не вище 15,25%. Згідно з ухваленим рішенням, кредитні кошти передбачено розподілити таким чином: 2,4 млрд спрямувати на погашення зовнішнього кредиту столиці, взятого в 2007 році, термін погашення якого минає в листопаді цього року; 1,1 млрд грн - на фінансування витрат бюджету розвитку Києва.