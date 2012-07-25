Українська KDM Shipping продасть на ВФБ 10,9% акцій за 7,4 млн доларів

Варшава. Власники української судноплавної компанії KDM Shipping вирішили продати в ході первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі 10,9% пакет акцій за близько 7,4 млн доларів (1 USD = 3,5 PLN), що майже в 5 разів менше, ніж компанія планувала залучити в ході IPO.

Згідно з повідомленням компанії, що є в розпорядженні УНІАН, KDM Shipping випустить 796 тис. нових акцій замість планованих раніше 3,5 млн, більше 90% яких буде продано інституційним інвесторам.

Компанія, яка у вівторок, 24 липня, закрила книгу замовлень на свої папери, визначила ціну розміщення однієї акції в 32,4 злотих за штуку, що на 10% нижче її максимальної вартості в проспекті IPO.

Приватні інвестори зможуть придбати 66 525 акцій або близько 8,4% нової емісії.

Дебют компанії на Варшавській фондовій біржі, де вона стане 11 компанією з України на головному майданчику, запланований на початок серпня.

Головний акціонер компанії та її генеральний директор Костянтин Молодковець, слова якого наводяться в повідомленні, зазначив, що отримані від IPO кошти будуть спрямовані в першу чергу на збільшення потужностей вантажного флоту.

«Незважаючи на те, що ми отримуємо менше коштів, ніж планували, вони дозволять нам почати процес збільшення нашого флоту для використання дуже хороших перспектив розвитку річково-морського транспорту сухих масових товарів у регіоні Чорного, Азовського і Середземного морів, де ми працюємо», - зазначив К.Молодковець.

«Ми раді інтересові з боку інвесторів на нашу пропозицію, незважаючи на несприятливу ситуацію на ринках капіталу», - додав він, назвавши продаж акцій на публічному ринку елементом довгострокової стратегії розвитку компанії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні IPO компанія KDM Shipping повідомляла про намір за продаж до 35% своїх акцій залучити 36 млн доларів, більшу частину з яких хотіла направити на купівлю декількох б/в суховантажів, які дозволять збільшити потужності її вантажного флоту, що забезпечує 80% доходів, удвічі - до близько 50 тис. тонн.

7 млн ​​доларів компанія планувала витратити на потроєння потужностей судноремонтного заводу, що належить їй, у Херсоні.

Довідка УНІАН. KDM Shipping Ltd, яка є холдинговою, зареєстрованою на Кіпрі компанією, володіє флотом з 16 вантажних і пасажирських суден, що використовуються для круїзних поїздок Дніпром та перевезень вантажів в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж в 2 рази - до 29,2 млн доларів.

78,5% акцій компанії володіє її засновник і генеральний директор Костянтин Молодковець, 11,5% - фінансовий директор Денис Молодковець, а ще 10% належать іншим приватним акціонерам.

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