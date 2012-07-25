«Альтана Капітал» стала членом Європейської Бізнес Асоціації

23 липня 2012 року інвестиційна компанія "Альтана Капітал" стала повноправним членом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБA).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Альтана Капітал".

Генеральний директор ДІК "Альтана Капітал" Олена Амітан зазначила: "Вступ у Європейську Бізнес Асоціацію відкриває додаткові перспективи для співпраці з успішними українськими і європейськими компаніями. Асоціація дає можливість вести діалог з головами найбільших міжнародних бізнес-компаній і брати участь у проектах, спрямованих на розвиток бізнес-середовища і впровадження європейських стандартів у практиці ведення бізнесу в Україні. Крім того, членство в ЄБА сприятиме позиціонуванню "Альтана Капітал" як інвестиційної компанії європейського рівня, привабливої для ділового партнерства. Зі свого боку, ми як члени ЄБА плануємо брати активну участь в діяльності Асоціації і поширенні в Україні європейських принципів ведення бізнесу. Упевнена, що співпраця з Європейською Бізнес Асоціацією буде плідною і перспективною".

Довідка. "Альтана Капітал" створена в 1993 році і зараз є однією з найбільших інвестиційних компаній України. Основними напрямами діяльності групи компаній "Альтана Капітал" є інвестиційний банкінг, брокерський сервіс, управління активами, Інтернет-трейдинг.

Сумарний об'єм операцій "Альтана Капітал" з цінними паперами у 2009 році склав 1,47 млрд дол., у 2010 - 1,89 млрд дол., у 2011 - 230 млн дол. ВУ її управлінні є активи вартістю понад 300 млн дол.

Компанія є членом Фондової біржі ПФТС, Української Біржі, Фондової біржі "Іннекс", а також Фондової біржі "Перспектива", членом Асоціацій АУФТ, Фондове партнерство, ПАРД, УАІБ.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) заснована в 1999 році за ініціативою Європейської комісії. Мета ЄБА - організовувати і підтримувати впровадження в Україні європейських стандартів і підходів до ведення бізнесу, а також представляти інтереси своїх членів в політичних колах для поліпшення ділового клімату.