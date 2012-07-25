Індекс UX у вівторок вперше за 6 сесій продемонстрував ріст - експерти

Індекс UX у вівторок, 24 липня, уперше за 6 сесій продемонстрував зростання.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи "АРТ КАПІТАЛ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їх словами, торги на Українській біржі у вівторок відрізнялися підвищеною волатильністю: індекс кілька разів перетинав лінію закриття попереднього дня. Вчорашній день виявився багатим на корпоративні новини. Сильні квартальні результати опублікувала "Центренерго"(+1,7%). Крім того, вийшли ряд новин з "Мотор Січі" (- 0,6%), які здатні, навіть за негативного зовнішнього фону, підтримати котирування компанії.

Як зазначають аналітики, акції на провідних фондових біржах у вівторок продовжували знижуватися: S&P 500(- 0,9%), Stoxx 600(- 0,5%). Зниження прогнозу рейтингу Німеччини, слабкі макропоказники ділової активності в Європі і негативна стаття можливої подальшої реструктуризації боргу Греції у зв'язку з нездатністю країни розплачуватися з боргами, привели до падіння індексів. Дохідність держпаперів Іспанії виросла до 7,6%, а Греції - до 28%. WSJ опублікував статтю про те, що ФРС вже на наступному засіданні у кінці липня або у вересні почне здійснювати нові заходи для стимулювання економіки США. Це дозволило S&P 500 дещо відіграти втрати впродовж дня.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 24 липня, підвищився на 0,44% - до 1014,80 пункту. Загальний об'єм торгів склав 116,8 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,30% - до 373,80 пункту. Загальний об'єм торгів склав 249,5 млн грн.