KDM Shipping скоротила пропозицію IPO через низький попит - джерело

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping скоротила запропонований до продажу пакет у рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі до близько 11% з планованих до 35% акцій через низький попит з боку інвесторів, а не через запропоновану ціну за папери, повідомило УНІАН джерело, близьке до угоди.

"Книга заявок не була покрита. Продані стільки акцій, на скільки був попит", - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив "надзвичайно великий інтерес" інвесторів до компанії напередодні проведення IPO, зауваживши, що негативно на результати розміщення вплинув "чорний понеділок" 23 липня, коли котирування головного індексу польського ринку WIG20 обвалилися більш ніж на 3%.

"Розміщення KDM Shipping також показує, яке зараз ставлення у інвесторів до українських компаній", - додало джерело.

Водночас він сказав, що власники фірми обіцяють показати "інші стандарти", ніж ряд емітентів з України на Варшавській біржі, папери яких значно подешевшали з часу дебюту, зокрема, через невиконання своїх планів і погану комунікацію з інвесторами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні KDM Shipping, яка учора закрила книгу заявок на купівлю своїх акцій, повідомила про рішення продати 10,9% своїх акцій за ціною 32,4 злотих, що дозволить їй залучити близько 7,4 млн доларів замість планованих раніше 36 млн доларів.

В опублікованому минулого тижня проспекті емісії компанія визначила максимальною ціну розміщення в 36 злотих(1USD=3,5PLN).

Довідка УНІАН. Зареєстрована на Кіпрі KDM Shipping Ltd, яка володіє флотом з 16 вантажних і пасажирських суден і судноремонтним заводом в Херсоні, планувала скерувати з залучених коштів IPO 26 млн доларів на купівлю суховантажів і 7 млн на модернізацію заводу.

Компанія, зокрема, у першу чергу хотіла збільшити потужності свого вантажного флоту, що забезпечує їй близько 80% доходів, удвічі - до близько 50 тис тонн.