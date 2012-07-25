Эксперти пояснюють низький попит на акції KDM Shipping негативною ситуацією на ринку

Варшава. Представники двох маклерських компаній, які вивели на Варшавську фондову біржу більшість українських компаній, що зараз на ній котируються, вважають головною причиною низького попиту на акції української KDM Shipping загальну негативну ситуацію на ринку.

Таку думку вони висловили кореспонденту УНІАН у Польщі, коментуючи продаж компанією KDM Shipping тільки п'ятої частини запропонованої емісії.

"Люди не хочуть купувати українську компанію через вибори і загальної ситуації ... попит взагалі слабкий", - сказав Ян Раковський з Dom Maklerski BZWBK, що вивів на Варшавську біржу шість українських компаній.

Аналітик висловив думку, що українським компаніям в найближчі місяці буде складно продати свої папери на Варшавській біржі, зауваживши, що винятком може бути тільки "дуже хороша компанія".

Він також назвав "успіхом" сам факт, що продаж акцій KDM Shipping відбувся, зауваживши, що чув думку про те, що інвестиція в компанію є досить ризиковою.

"У випадку, наприклад, Agrotona можна легко перевірити, скільки коштує тонна пшениці, а в разі реалізованих перевезень повинен повірити всьому, що говорить глава правління, тому що не можна перевірити, скільки коштує перевезення деяких товарів Дніпром. Звучала думка, що це взагалі неконтрольований бізнес ", - сказав Я.Раковський.

Член правління Dom maklerski ING Securities, яка вивела на головний майданчик ВФБ три компанії з Україною, в тому числі найбільшу за капіталізацією Kernel, Анджей Ольшевський сказав, що здивований рішенням компанії проводити первинне розміщення акцій в цей час.

"Загалом слабка ситуація на ринку і зараз не час для того, щоб робити IPO", - сказав він, нагадавши, що влітку активність на ринку значно падає.

Співрозмовник агентства висловив думку, що саме час розміщення та ринкова ситуація стали головними причинами слабкого продажу, зауваживши, що не має більш детальної інформації про пропозицію KDM Shipping.

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping, яка займається головним чином вантажними перевезеннями водним транспортом, повідомила в середу, 25 липня, про рішення продати 10,9% своїх акцій за близько 7,4 млн доларів, що майже в 5 разів менше, ніж компанія хотіла залучити від IPO .

Довідка УНІАН. На головному майданчику Варшавської фондової біржі котируються папери 434 компаній, у тому числі 40 зарубіжних, більшість з яких - з України. Першою українською компанією, яка провела IPO у Варшаві в 2006 році, став найбільший в країні виробник цукру - Astarta, а останнім на польський ринок влітку минулого року вийшов виробник яєць і яєчних виробів Ovostar Union.

10 з 11 українських компаній котируються на головному майданчику ВФБ і більшість з них представляють агросектор.