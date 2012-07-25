Активність нерезидентів на українському фондовому ринку може зрости після виборів - учасник ринку

Активність нерезидентів на українському фондовому ринку може зрости після виборів.

Про це УНІАН повідомив директор компанії I-NVEST Владислав Ревчук.

"Можливо, після закінчення виборів в Україну активність нерезидентів зросте. Але це лише за умови, що вибори пройдуть цивілізовано і не буде жодних післявиборчих катаклізмів», - зазначив він.

На даний час, за словами В.Ревчука, істотного зростання активності нерезидентів чекати не доводиться.

Як сказав він, недавнє розміщення єврооблігацій безумовно є хорошим знаком для України, який може сприяти залученню в Україні грошей іноземних інвесторів. "Але чи переросте цей сигнал у щось більше буде залежати, на наш погляд, перш за все від двох речей. Перша - це те, наскільки дієвими виявляться заходи щодо виходу з боргової кризи і наскільки швидко ці заходи будуть прийняті. Друге - це те , як пройдуть вибори в Україні, і які дії будуть зроблені нашим урядом для вирішення тих проблем, які чинять негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні ", - відмітив В.Ревчук.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 мільярди доларів США з дохідністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.