НКЦПФР пропонує провести консультації про консолідацію біржової системи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує учасникам ринку провести з нею консультації про консолідацію біржової системи, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при плануванні та проведенні консолідаційних процесів пропонує всім учасникам відповідних процесів більш активно співпрацювати з регулятором, серед іншого, використовувати його консультативно-дорадчі органи, а саме Консультаційно-експертна рада, стратегічну групу і комітети НКЦПФР, позитивно зарекомендували себе на ринку ", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.

У комісії відзначають, що інтеграційні процеси на фондовому ринку пов'язані з великою кількістю ризиків - як технологічних, так і регуляторних.

" Ми переконані, що всі етапи консолідації біржової системи повинні бути стратегічно виваженими, прозорими, зрозумілими, передбачуваними і враховувати інтереси всіх учасників цих процесів, перш за все, учасників біржових торгів, і мати на меті підвищення стандартів надання біржових послуг", - відзначили в НКЦПФР.

У комісії також відзначили, що сьогодні на світових фінансових ринках спостерігається тенденція до консолідації біржових майданчиків і поступова міжнародна інтеграція інших об'єктів інфраструктури фондового ринку. "Зокрема, такі процеси зараз мають місце в Російській Федерації, де проходить процес об'єднання потужних фондових бірж ММВБ і РТС", - відзначили в НКЦПФР.

Нагадаємо, в останні дні на ринку з'явилася інформація про те, що мажоритарний акціонер фондовій біржі ПФТС - "Московська біржа ММВБ-РТС" - має намір змінити голову правління ПФТС. "Московська біржа ММВБ-РТС" також контролює 43% іншого українського торговельного майданчика - "Української біржі".