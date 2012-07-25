Індекс Української біржі в середу зріс на 0,52%, ПФТС - знизився на 1,67%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 липня, підвищився на 0,52% - до 1020,12 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 85 млн грн, із них на фондовому ринку - 29 млн грн, на терміновому ринку - 56 млн грн.

Лідерами падіння серед акцій, що торгуються найбільш активно, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (на 2,67%), "Донбасенерго" (на 1,93%), Алчевського меткомбінату (на 1,87%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 25 липня знизився на 1,67% - до 367,58 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 141,5 млн грн, із них на ОВДП припало 139,6 млн грн, на акції - 1,6 млн грн.