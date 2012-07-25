KDM Shipping у разі поліпшення ситуації на світових ринках може провести SPO в Варшаві

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping, у разі поліпшення ситуації на світових ринках капіталу, може провести вторинне розміщення акцій (SPO) на Варшавській фондовій біржі для залучення відсутніх коштів на реалізацію її інвестиційної програми вартістю більше 30 млн доларів.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в середу, 25 липня, повідомив фінансовий директор компанії Денис Молодковець, зауваживши, що "швидше за все" це може трапиться в наступному році.

Він назвав головною причиною продажу майже в 5 разів меншої кількості акцій компанії, запропонованих у рамках первинного розміщення, "виключно ринкову ситуацію".

"Відгуки, які ми отримували від інвесторів, були досить позитивними, не було ніяких негативних меседжів", - сказав він.

Д.Молодковец повідомив, що компанія має намір витратити залучені в рамках IPO близько 7 млн ​​доларів на купівлю двох суховантажів, зауваживши, що в разі, якщо цих коштів не вистачить, компанія дофінансує купівлю за рахунок свого прибутку.

Він також сказав, що компанія не планує залучати кредити для купівлі б/в суден, розраховуючи залучити необхідні кошти на публічному ринку.

"Поліпшиться ситуація, повернемося і будемо доводити нашу інвестиційну програму до кінця", - зазначив він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що компанія має намір активно інформувати інвесторів про свою діяльність для того, щоб вони краще усвідомлювали її роботу і ринок, на яких вона працює.

Він додав, що компанія також допрацює стратегію свого розвитку.

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping, що займається головним чином вантажними перевезеннями водним транспортом, повідомила в середу, 25 липня, про рішення продати 10,9% своїх акцій за близько 7,4 млн доларів, що майже в 5 разів менше, ніж компанія хотіла залучити від IPO до 35% своїх паперів.

Довідка УНІАН. KDM Shipping, яка є холдинговою зареєстрованою на Кіпрі компанією, планувала за рахунок коштів IPO купити шість вживаних суховантажів вартістю близько 26 млн доларів, а ще 7 млн ​​витратити на реконструкцію свого судноремонтного заводу в Херсоні.

Зараз компанія володіє флотом із 8 вантажних та 8 пасажирських суден, що використовуються для круїзних поїздок Дніпром і перевезень вантажів у акваторіях Чорного, Азовського та Середземного морів.

У минулому році компанія, близько 80% доходів якої дають вантажні перевезення, збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж удвічі - до 29,2 млн доларів.

78,5% акцій компанії володіє її засновник і генеральний директор Костянтин Молодковец, 11,5% - фінансовий директор Денис Молодковец, а ще 10% належить іншим приватним акціонерам.