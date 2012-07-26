Суд повернув у держласність основні фонди ДП «Чорноморський яхт-клуб»

Вищий господарський суд України повернув у державну власність основні фонди ДП «Чорноморський яхт-клуб», раніше передані для спільної діяльності приватній компанії та дирекції держпідприємства «Чорноморський яхт-клуб», повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області.

Як уточнили в прес-службі, «судова колегія ВГСУ ухвалила таке рішення, розглянувши касаційну скаргу облпрокуратури в інтересах Міністерства інфраструктури України до ДП «Чорноморський яхт-клуб». Договір про спільну діяльність між зазначеним держпідприємством і господарським товариством, а також додаткові угоди до нього визнані недійсними.

За умовами договору і угод, зазначили в наглядовому відомстві, «передбачався перехід права власності приватній структурі на передане в спільну діяльність держмайно, а саме: на 9 об'єктів нерухомості й незавершене будівництво яхт-комплексу «Відрада».

Як повідомлялося раніше, в 2006 році між ДП «Чорноморський яхт-клуб» і компанією «Трансбункер» було укладено договір спільної діяльності й додаткові угоди, якими передбачалася реконструкція господарського об'єкту, а також збір коштів із власників плавзасобів за стоянку.

До 2005 року Чорноморський яхт-клуб, побудований півстоліття тому за рахунок Одеського морського торгового порту, був підрозділом цього державного підприємства. Потім яхт-клуб отримав статус окремого держпідприємства і його дирекцією було укладено договір про спільну діяльність із приватною компанією «Трансбункер».