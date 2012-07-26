«Нафтогаз» викупив ОВДП на 1,057 млрд грн у банків «Надра» та «Фінансова ініціатива»

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" 25 липня провела дві процедури закупівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у банків "Надра" і "Фінансова ініціатива" на суму 90,945 млн грн і 966,387 млн грн відповідно.

Про це УНІАН повідомило Управління зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Закупівлі ОВДП здійснювалися за процедурою у одного учасника.

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Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.