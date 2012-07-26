Фондовий ринок продовжує відчувати дефіцит позитивних новин - експерт

Фондовий ринок нині продовжує відчувати дефіцит позитивних новин.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

На його думку, "без позитивних новин зростання, яке ми спостерігали в середу, 25 липня, є не більше, ніж відскоком. Песимістично майбутнє ринків не визначено, але без позитивних сюрпризів інвесторам буде складно залишити песимізм осторонь. У результаті, правила управління портфелем для українського ринку залишаються в силі: 1000 пунктів продовжують залишатися рубежем для відкриття позицій".

Аналітик підкреслив, що світові ринки в середу намагалися демонструвати оптимізм. Більшість фондових індексів закрилися в помірному плюсі, вартість євро повернулася на рівень вище за позначку 1,21, а дохідність іспанських боргових зобов'язань впала уперше за десять торгових сесій. Проте, за винятком добрих результатів Caterpillar, які перекреслили погані результати UPS, опубліковані декількома днями раніше, позитивних новин не було.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 липня, підвищився на 0,52% - до 1020,12 пункту. Загальний об'єм торгів склав 85 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 1,67% - до 367,58 пункту. Загальний об'єм торгів склав 141,5 млн грн.