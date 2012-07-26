Експерти: сильна звітність енергофішок допомогла росту індексу Української біржі

Сильна звітність енергофішок сприяла зростанню індексу Української біржі в середу, 25 липня.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи "АРТ КАПІТАЛ" в огляді, переданому УНІАН.

Вони повідомили, що акції "Центренерго" на Українській біржі в середу додали 1,2%, "Донбасенерго" - 1,9%. Сумарний чистий прибуток восьми з десяти найбільш ліквідних паперів біржі за результатами другого кварталу знизився на 20%.

За словами аналітиків, результати енергокомпаній перевершили прогнози, тоді як металурги продовжили нарощувати збитки. Зростання прибутку перших було пов'язане зі сприятливою кон'юнктурою: ціни на вугілля знизилися, а тарифи на електроенергію виросли.

Аналітики додали, що в середу відзвітували Стаханівський ВБЗ (- 4,8%) - нейтрально і "Укртелеком"(- 0,7%) - позитивно. Остання фіксує чистий прибуток вже четвертий квартал поспіль.

Як зазначили аналітики, незважаючи на негативну макростатистику щодо Великобританії і Німеччини, падіння на світових фондових біржах в середу припинилося. Провідні індекси закрилися незначним зниженням. ВВП Великобританії впав у другому кварталі на максимальні за більш ніж три останні роки 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 25 липня, підвищився на 0,52% - до 1020,12 пункту. Загальний об'єм торгів склав 85 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 1,67% - до 367,58 пункту. Загальний об'єм торгів склав 141,5 млн грн.