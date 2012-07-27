Сильне зростання фондових індексів у четвер пов'язане із заявою глави ЄЦБ - експерти

Сильне зростання фондових індексів у четвер, 26 липня, пов'язане із заявою президента ЄЦБ Маріо Драгі.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Як відзначають аналітики, глава ЄЦБ сказав, що в рамках наданого йому мандата ЄЦБ готовий усіма силами рятувати євро. М.Драгі послався на занадто високу прибутковість держпаперів Іспанії та Італії, натякаючи на відновлення їх скупки з вторинного ринку. Після його заяв прибутковість цих паперів знизилася на 40 базисних пунктів, а індекси акцій Stoxx 600 і S & P 500 у четвер зросли на 2,5% і 1,7% відповідно. Сьогодні очікується вихід даних по ВВП США за другий квартал 2012 року.

Аналітики нагадують, що індекс локальних акцій UX в четвер зріс на 5,5%, а WIG-Ukraine додав 0,3%. Зростання UX виявилося максимальним з початку липня. Найбільший внесок у зростання індексу Української біржі в четвер внесли саме «Центреерго» (+5%) і «Донбасенерго» (+10,5%), які продемонстрували кращі квартальні результати, тому UX зріс не лише на зовнішньому позитивному фоні.

За словами аналітиків, вчора сильну звітність також продемонструвала «Мотор Січ» (+2,5%): її EBITDA у першому півріччі зросла на 50%. Однак дане зростання ще не знайшла свого відображення в підвищенні котирувань компанії. В цілому сумарний прибуток дев'яти компаній, що відзвітували за другий квартал, знизилася на 24%. Це переважно пов'язано із зростанням збитків металургійних компаній, тоді як прибуток енергокомпаній зріс. Сьогодні можна очікувати продовження росту UX.