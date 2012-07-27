Білорусь виплатила 35,8 млн доларів за євробондами
Мінськ. Білорусь виконала свої зобов'язання перед утримувачами семирічних єврооблігацій, розміщених 26 січня 2011 року, виплативши 35 млн 800 тис. дол. США доходу за черговим купоном.
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Білорусі.
"Виплати здійснено 26 липня відповідно до умов випуску державних цінних паперів на міжнародних фінансових ринках. Розміщення єврооблігацій було здійснене на 800 млн дол. із ставкою купона 8,95%. Відсотки за облігаціями виплачуються 26 січня і 26 липня кожного року", - зазначили у Мінфіні Білорусі.
Довідка УНІАН. Євробонди (єврооблігації) - різновид довгострокових цінних паперів; боргові зобов'язання, які циркулюють на ринку євровалют. Позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в отриманні грошових коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років). Розміщуються євробонди інвестиційними і комерційними банками. Вони є одним з найбільш надійних фінансових інструментів. Тому основними покупцями євробондів виступають інституціональні інвестори: страхові і пенсійні фонди, інвестиційні компанії.