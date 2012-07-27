KDM Shipping розподілила акціЇ IPO серед інвесторів

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping в п'ятницю розподілила 10,9% своїх акцій між новими акціонерами в рамках первинного розміщення паперів на Варшавській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням компанії, що є в розпорядженні УНІАН, 91,4% акцій нової емісії або 729 475 паперів придбали інституційні інвестори, а решта - приватні особи.

Компанія залучила без вирахування витрат на розміщення 28,5 млн злотих або близько 7,4 млн доларів (за поточним середнім курсом польського Нацбанку).

KDM Shipping зазначила, що направить залучені кошти на реалізацію інвестиційної програми на 2012-2014 рік, вартість якої компанія раніше оцінювала в близько 33 млн доларів.

Компанія нагадала, що планує перші торги своїми паперами на Варшавській біржі у першій половині серпня.

Як повідомляв УНІАН, власники KDM Shipping продали 796 000 нових акцій за ціною 32,6 злотих за штуку, що на 10% нижче максимальної ціни, визначеної у проспекті емісії, опублікованому минулого тижня.

Компанія хотіла залучити в рамках IPO своїх 35% акцій 36 млн доларів, 2,5 млн з яких довелося б виділити на оплату послуг з розміщення.

Довідка УНІАН. Частки власників зареєстрованої на Кіпрі KDM Shipping засновника і генерального директора компанії Костянтина Молодковця і фіндиректора Дениса Молодковця в результаті IPO скоротилися до 69,9% з 78,5% і до 10,2% з 11,5% відсотків, відповідно. Частка інших акціонерів, які володіють паперами компанії, скоротилася до 9% з 10%.

KDM Shipping, що спеціалізується на вантажних перевезеннях водним транспортом в акваторіях Чорного, Азовського, Середземного морів та Дніпром хотіла направити більшу частину залучених в рамках IPO коштів на подвоєння потужностей свого вантажного флоту, що забезпечує близько 80% виручки, до 50 тис тонн.