Індекс Української біржі в п'ятницю виріс на 0,65%, ПФТС - на 2,46%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 27 липня, виріс на 0,65% - до 1083,42 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі. Згідно із повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 97 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на терміновому ринку - 64 млн грн.

Лідером зростання серед акцій, якими найактивніше торгують, став "Укрсоцбанк" (+3,64%), лідером падіння - Алчевський меткомбінат (-2,04%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 липня зріс на 2,46% - до 380,45 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 26,8 млн грн, з них на ОВДП припало 19 млн грн, на акції - 2 млн грн.