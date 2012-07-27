Індекс Української біржі в п'ятницю виріс на 0,65%, ПФТС - на 2,46%
18:43, 27 липня 2012Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 27 липня, виріс на 0,65% - до 1083,42 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі. Згідно із повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 97 млн грн, з них на фондовому ринку - 33 млн грн, на терміновому ринку - 64 млн грн.
Лідером зростання серед акцій, якими найактивніше торгують, став "Укрсоцбанк" (+3,64%), лідером падіння - Алчевський меткомбінат (-2,04%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 липня зріс на 2,46% - до 380,45 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 26,8 млн грн, з них на ОВДП припало 19 млн грн, на акції - 2 млн грн.
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