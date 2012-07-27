Ombri Elektrical Energy Holding GmbH придбала понад 50% в «Енергетичній Україні ТВ»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив австрійській Ombri Elektrical Energy Holding GmbH придбати частку в статутному капіталі ТОВ «Енергетична Україна ТВ» (м.Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів в управлінні компанією, повідомляє прес-служба комітету.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року АМКУ надав дозвіл ТОВ «Енергетична Україна ТВ» на придбання акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго», що забезпечило перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства.

Раніше, в грудні 2011 р. АМКУ надав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання понад 50% в статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром Бабаковим.