WIG-Ukrainе втратив за тиждень 0,6%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukrainе втратив за минулий тиждень 0,6% після зростання на 5,6% за попередній, закрившись на рівні 710,65 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, зниження українського індикатора перевищило мінус більшості основних індексів польського ринку, що втратили від 0,46 до 53 відсотків.

Більше за WIG-Ukrainе знизився індекс невеликих компаній sWIG80, який просів на 1,69%.

Серед українських емітентів, що котируються на головному майданчику польського ринку, останні п'ять сесій на мінусі закінчили 7 із 10 компаній.

Найбільше продовжували дешевшати папери виробника акумуляторів Westa (-8,7%), вугільної Sadovaya Group (-6,98%) і сільськогосподарського Agrotonа (-4,65%).

Акції інших компаній, що подешевшали, втратили від 0,3 до 2,72%.

Проти ринку торгувалися папери Industrial milk company, який подорожчав на 3,2% (+майже 24% за останній місяць) і KSG-Agro (+1,69%).

Ціна акцій Milkiland за тиждень не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя WIG-Ukrainе втратив 8,35% на фоні майже 4% плюса польських "голучих фішок" і 6,5-10,6 плюса інших основних індексів польського ринку.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 10 фірм з України, акції яких котируються на головному ринку польського фондового майданчика. Запущений із базових тисячі пунктів індекс досяг свого історичного мінімуму у кінці травня на рівні 592,37 пункта, що приблизно на 60 пунктів нижче за попередній мінімум, досягнутий у грудні минулого року.