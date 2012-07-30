Цей тиждень буде багатим на важливі для фондових ринків події - експерт

Нинішній тиждень для фондових ринків буде дуже багатим на важливі новини і події, а особливо її друга половина.

Про це сказав в коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він зазначив, що в середу буде початок місяця, а перше число - це традиційний час для публікації індексів ділової активності в промисловому секторі для всіх більш-менш розвинених країн. Ці дані вкажуть на те, в якому стані перебуває світова економіка.

За словами П.Ілляшенка, в середу завершиться засідання FOMC. Інвестори як завжди чекатимуть хоч якісь натяки на економічні стимули. вдень пізніше відбудеться засідання ЄЦБ. Ринок повірив Маріо Драги і тепер розраховує на рішучі дії з вирішення ситуації на борговому ринку Іспанії та Італії.

Аналітик додав, що «в п'ятницю будуть опубліковані дані про зростання зайнятості в США. Інвестори завжди дуже болісно реагують на цей вид економічних даних. Виходить, що всі основні події нас чекають у другій половині тижня. Тому протягом двох торгових сесії на світових майданчиках цілком можуть проходити без драматичних рухів».

На думку П.Ілляшенка, фінансові ринки почали поточний тиждень спокійно. Після дуже сильного зростання європейських та американських фондових індексів у четвер-п'ятницю інвестори вирішили взяти паузу.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 27 липня, зріс на 0,65% - до 1083,42 пункту. Загальний обсяг торгів склав 97 млн грн.

Індекс ПФТС зріс на 2,46% - до 380,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 26,8 млн грн.