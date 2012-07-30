Індекс Української біржі підвищився на 0,26%, індекс ПФТС - на 3,39%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 30 липня, підвищився на 0,26% - до 1086,20 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 111 млн грн, з них на фондовому ринку - 56,9 млн грн, на терміновому ринку - 54 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Мотор Січі" (підвищилися на 4,36%), лідерами зниження - акції Алчевського меткомбінату (знизилися на 4,16%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 30 липня підвищився на 3,39% - до 393,35 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 56 млн грн, із них на ОВДП припало 41,8 млн грн, на облігації підприємств - 8 млн грн, на облігації місцевих позик - 4 млн грн, на акції – 2,3 млн грн.