"Манчестер Юнайтед" хоче залучити в рамках IPO у Нью-Йорку 333 млн дол.

Один зі світових футбольний грандів англійський клуб "Манчестер Юнайтед" планує залучити в рамках первинного розміщення акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) до 333 млн доларів, повідомляють світові інформаційні агентства.

За інформацією Reuters, «Манчестер Юнайтед», що належить у даний час сім'ї Глейзерів, запропонує інвесторам 16,67 млн своїх акцій за ціною від 16 до 20 доларів за штуку. Такий ціновий діапазон дозволяє оцінити футбольний клуб на рівні 3,3 млрд доларів.

"Манчестер Юнайтед" стане першим зі спортивних клубів, що розмістили акції в США за останні більш ніж 10 років. За даними Dealogic, останнім було IPO бейсбольної команди Cleveland Indians Baseball Co., що відбулося в 1998 році.

"Манчестер Юнайтед" кілька тижнів тому зупинився на біржі NYSE, поклавши кінець пересудам про те, де ж у підсумку екс-чемпіон англійської прем'єр-ліги вирішить провести IPO.

Спочатку клуб розглядав як майданчик для свого дебюту біржу Гонконгу. Пізніше клуб запланував провести $1-мільярдний листинг у Сінгапурі в другій половині минулого року, але у підсумку пригальмував через несприятливі ринкові умови.

Частина коштів від первинного розміщення клуб планує направити на погашення своїх боргів, які на кінець березня 2012 року оцінювалися у 663 млн доларів. При цьому річний дохід клубу з липня 2011 року по червень 2012 року оцінюється у 519 млн доларів. У 2012 році «МЮ» планує виручку на рівні 503 млн доларів.

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" був заснований у 1878 році й на сьогоднішній день, згідно з дослідженням Kantar, налічує 659 мільйонів прихильників у всьому світі, майже половина з яких припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.