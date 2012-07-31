«Альфа-Банк» вивчає можливість виходу на ринок Росії з новим випуском облігацій

«Альфа-Банк» (Україна), що входить до групи найбільших банків, вивчає можливість виходу на російський ринок з випуском облігацій в рублях або доларах США у 2012 році, повідомив у бесіді з журналістами президент, головний керуючий директор ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) Олександр Луканов.

«Ринок дуже волатильний, тому ми відклали прийняття рішення про випуск єврооблігацій на осінь. Але, можливо, до цього ми зробимо якийсь публічне розміщення в Росії, зараз ми розглядаємо таку можливість", - сказав О.Луканов.

Він зазначив, що поки рано говорити про конкретні параметри можливого випуску цінних паперів, до того ж ситуація на ринку поки не зовсім сприятлива. При цьому він уточнив, що мова може йти про випуск облігацій в російських рублях або доларах США.

«Це будуть облігації або рублеві, або євробонди», - уточнив О.Луканов.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року «Альфа-Банк» (Україна) провів обмін усіх єврооблігацій (з термінами погашення в 2009, 2010 і 2011 рр..) на нові папери, деноміновані в доларах США, з купоном, що виплачується щокварталу, і терміном погашення в 2012 році («Єврооблігації 2012»). Загальна сума випуску склала 840,633 млн дол. Наприкінці липня банк погасив дані облігації.

При цьому банк повідомив, що не виключає для себе вихід на ринки капіталу вже в цьому році за умов настання сприятливих зовнішніх умов.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

Активи банку на 1 липня склали 27,94 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,86 млрд грн, зобов'язання – 23,79 млрд грн, статутний капітал – 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,15 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I півріччі 2012 року збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2011 року в 3,5 рази - до 25,5 млн грн.