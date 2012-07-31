Індекс Української біржі знизився на 2,30%, індекс ПФТС - на 0,21%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 31 липня, знизився на 2,30% - до 1061,23 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 96,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 38 млн грн, на терміновому ринку - 58,6 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (знизилися на 6,56%), "Центренерго" (на 3,18%), Єнакіївського метзаводу (на 3,13%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 31 липня знизився на 0,21% - до 392,51 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 9 млн грн, з них на акції припало 6 млн грн, на облігації підприємств - 1,9 млн грн.