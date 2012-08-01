До участі в конкурсі з продажу блокпакету "Миколаївгазу" допустили дві компанії
Фонд державного майна України допустив до участі в конкурсі з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Миколаївгаз" дві з трьох компаній, що подали заявки - ПАТ "Газтек" і ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Повідомляється, що ФДМУ не допустив до участі в конкурсі третю компанію, що подала заявку - АТ "Черкасигаз".
Нагадаємо, в середу, 1 серпня, відбудеться конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Миколаївгаз".
ФДМУ оголосив конкурс з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз" 11 липня ц.р.
Початкова вартість пакета акцій становить 18 млн. 400 тис. грн.
Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні і постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.
50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".
ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів, зокрема блокуючого пакета акцій "Миколаївгазу".
Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.
ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником пакетів акцій у ряді облгазів, зокрема їй належить міноритарний пакет акцій АТ "Черкасигаз".
АТ з газопостачання і газифікації «Черкасигаз» (м. Черкаси) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Черкаській області. 51% акцій АТ «Черкасигаз» належать НАК «Нафтогаз України», решта акцій - приватним акціонерам.