«Газтек» придбав 25% держпакету акцій «Миколаївгазу» за 18,97 млн. грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ПАТ "Газтек" переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз".

Як передає кореспондент УНІАН, у ході аукціонних торгів між двома учасниками конкурсу з продажу держпакета «Миколаївгаз» - ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" і ПАТ "Газтек", - що відбулися в середу, 1 серпня, було проведено 2-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 185 тис. грн, внаслідок чого ПАТ "Газтек" запропонувала за 25% держпакета акцій «Миколаївгазу» найвищу ціну 18 млн 970 тис. грн, що на 570 тис. грн більше за його початкову ціну (18 млн 400 тис. грн - УНІАН).

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" запропонувало за 25% «Миколаївгазу» 18 млн 400 тис. грн, другий учасник конкурсу - ПАТ "Газтек" - запропонувало за пакет, що приватизувався, 18 млн 600 тис. грн.

Нагадаємо, до участі в конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ «Миколаївгаз» були допущені ТОВ "ІК Фінлекс-Інвест" і ПАТ "Газтек".

Всього на участь у конкурсі з продажу 25% «Миколаївгазу» було подано три заявки, третя компанія, що подала заявку, - АТ "Черкасигаз" не була допущена до участі в конкурсі у зв'язку з тим, що частка держави в даній компанії перевищує 25%.

Нагадаємо, в середу, 1 серпня, відбувся конкурс із продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Миколаївгаз".

ФДМУ оголосив конкурс із продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Миколаївгаз" 11 липня ц.р. Початкова вартість пакета 25% «Миколаївгазу», що виставлявся на продаж, становила 18 млн 400 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 3 млн 854 тис. грн інвестицій впродовж трьох років, зокрема на оснащення систем контролю - 2 млн 760 тис. грн, на оснащення систем дистанційного отримання даних - 1 млн грн.

Додатковими умовами конкурсу також передбачається, що до участі в ньому може бути допущена компанія, яка впродовж останніх трьох років здійснює діяльність із розподілу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ або володіє впродовж останніх трьох років 20% і більше в статутному капіталі компаній, що здійснюють подібну діяльність.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 млн 403 тис. грн, кредиторська заборгованість - 354,7 млн грн, дебіторська, - 378,8 млн грн, вартість активів - 774 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ із газопостачання й газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні й постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів, зокрема блокуючого пакета акцій "Миколаївгазу".

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником пакетів акцій у низці облгазів, зокрема їй належить міноритарний пакет акцій ВАТ "Черкасигаз".

АТ із газопостачання та газифікації «Черкасигаз» (м. Черкаси) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Черкаській області. 51% акцій АТ «Черкасигаз» належать НАК «Нафтогаз України», решта акцій - приватним акціонерам.