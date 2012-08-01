ФДМУ виставив на продаж Київський мотоциклетний завод

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 90,811% держпакета акцій ПАТ "Київський мотоциклетний завод", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 1 серпня ц.р.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становитиме 32 млн. 500 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається внесення інвестицій в розмірі не менш як 2,7 млн. грн на розвиток товариства, погашення заборгованості з виплати дивідендів з держчастки за 2011 р. у розмірі 3,9 млн. грн, спрямування не менш як 30% чистого прибутку за підсумками 2012 р. на виплату дивідендів тощо.

Конкурс відбудеться 22 серпня ц.р.

Довідка УНІАН. Київський мотоциклетний завод було створено на базі бронетанкового ремзаводу E8 в 1945 році. На підприємстві було впроваджено 22 моделі мотоциклів різних потужностей. У 1994 році державне підприємство «Київський мотоциклетний завод» було перетворено на АТ.

У користуванні ПАТ "Київський мотоциклетний завод" є дві земельні ділянки площею 240 тис. кв. м і 3,2 тис. кв.м.

За підсумками першого півріччя 2012 р. обсяг реалізованої продукції підприємства становив 4 млн. грн, збиток - 9,8 млн. грн, дебіторська заборгованість - 3,7 млн. грн, кредиторська заборгованість - 4,6 млн. грн, вартість активів - 35 млн. грн.

95% акцій підприємства належать державі й перебувають в управлінні Фонду держмайна України. ТОВ "ФК "Фаворит" у липні ц.р. придбало на фондовій біржі ПФТС 5% держпакет акцій ПАТ "Київський мотоциклетний завод". Реалізаційна ціна пакета становила 1,6 млн. грн. ФДМУ також планує провести пільгове розміщення 4,19% акцій "Київського мотоциклетного заводу" серед працівників підприємства (0,49% УФ) та інших громадян, які мають право на пільгове придбання акцій (3,70%).