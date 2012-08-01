Експерти назвали причини нульового попиту на ОВДП на аукціоні 31 липня

На думку експертів, відсутність у Міністерства фінансів України гострої потреби в залученні ресурсів, а також низька ліквідність ринку стали основними причинами відсутності попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні у вівторок, 31 липня.

Як відзначають аналітики «ІНГ Банк Україна», нульовий результат вчорашнього аукціону навряд чи є несподіваним, оскільки гривнева ліквідність як і раніше залишається обмеженою, особливо в останній робочий день місяця, коли ліквідність традиційно виснажується.

«Це і стало основною причиною, що утримує ставки вторинного ринку облігацій на високому рівні і не дозволяє банкам брати участь на первинному ринку», - говорять аналітики банку.

Крім того, вони звертають увагу на те, що Мінфін залишив незмінною свою стратегію щодо ставок відсікання і в даний час пропонує тільки середньострокові гривневі облігації, які, «беручи до уваги недостатню ліквідність гривні, не є привабливими для приватних інвесторів».

«Оскільки липень був найменш обтяжливим місяцем у плані погашення суверенних боргових зобов'язань, неринкові угоди на аукціонах не проводилися, і Мінфін продав тільки облігації, номіновані в доларах США і індексовані облігації», - кажуть в «ІНГ Банк Україна».

У свою чергу аналітик групи «Інвестиційний капітал України» Тарас Котович зазначив, що відсутність попиту з боку ринку на ОВДП з неринковими умовами, спостерігалася впродовж всього минулого місяця, коли з облігацій, номінованих у національній валюті, Мінфін почав пропонувати тільки 2-річні, 5-річні і 7-річні облігації. «Ці інструменти в червні продавалися по« дружнім »заявками за ставками 14,13-14,30%, що істотно нижче ставок вторинного ринку, які знаходяться на рівні 20-21%», - говорить експерт.

У теж час Т.Котович підкреслив, що Мінфін залучив суттєві кошти від випуску єврооблігацій, і з отриманих в бюджет 2 млрд дол лише половина буде потрібно в цьому році для зовнішніх боргових виплат. «Отже, в уряду є можливість здійснювати витрати, продаючи валюту, як на ринку, так і НБУ. На додаток до цього, у понеділок, 30 липня, завершився період щомісячних податкових платежів, що також забезпечило уряду певні надходження », - вважає Т.Котович.

Він повідомив, що протягом серпня Мінфін має виплатити лише 4,23 млрд грн з погашення та обслуговування внутрішнього боргу, включаючи лише 95,21 млн грн за ринковим курсом (11,76 млрд дол) з обслуговування номінованих в доларах США облігацій. «Дані виплати не складуть особливих складнощів і зможуть бути профінансовані за рахунок бюджету або рефінансовані за допомогою« дружніх »банків за підтримки НБУ», - сказав Т.Котовіч.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні Мінфіну з продажу ОВДП у вівторок, 31 липня, не було подано жодної заявки.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 2, 5 і 7 років.

Раніше на аукціоні з продажу ОВДП 24 липня Мінфін також не вдалося залучити кошти від продажу держпаперів.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

Довідка УНІАН. За січень-червень 2012 року з результатами розміщення ОВДП на первинних аукціонах до держбюджету України надійшло 22,9 млрд грн, 2,1 млрд дол і 316,6 млн євро.