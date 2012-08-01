НКЦПФР подовжила термін заборони на зміни в реєстрах 4 підприємств «Київміськбуду»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) продовжила термін призупинення внесення змін до системи реєстрів власників цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів чотирьох компаній холдингу "Київміськбуд" - ВАТ «ХК «Київміськбуд», ВАТ «Київхімволокно», ВАТ «Київгаз», ВАТ«АК «Київводоканал», повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За інформацією прес-служби, заборону на внесення змін до системи реєстру продовжено на термін 6 місяців, і вона стосується всіх операцій, крім тих, які передбачені положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми в бездокументарну.

Як зазначили в комісії, призупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів зазначених товариств було застосовано у зв'язку з наявністю відповідної вимоги Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, НКЦПФР в червні ц.р. відновила обіг цінних паперів 15 з 32 підприємств холдингової компанії «Київміськбуд», чий оборот був припинений раніше комісією.

Раніше, на засіданні регулятора 22 травня 2012, комісія продовжила термін призупинення внесення змін до системи власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів 32 підприємств, що входять в холдинг «Київміськбуд» в якості запобіжного заходу у зв'язку з наявністю інформації про протиправне відчуження приналежних «Київміськбуду» акцій зазначених товариств і відповідним зверненням холдингової компанії. Санкції до ряду підприємств ХК «Київміськбуд» вперше були застосовані восени 2010 р.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» в 2011 році ввів в експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україну.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис. грн.