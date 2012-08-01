Індекс Української біржі в середу виріс на 0,30%, ПФТС - упав на 0,95%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 1 серпня, підвищився на 0,30% - до 1064,40 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 79,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,8 млн грн, на терміновому ринку - 48,7 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (підвищилися на 3,26%), Алчевського меткомбінату (на 2,22%), лідерами зниження стали акції "Укрнафти" (знизилися на 3,59%), "Донбасенерго" (знизилися на 2,21%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 1 серпня знизився на 0,95% - до 388,77 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 10,7 млн грн, з них на ОВДП довелося 8,3 млн грн, на облігації підприємств - 2 млн грн.