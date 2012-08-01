Оптимізму інвесторів у середу сприяли новини з боргових ринків - експерт

Оптимізму інвесторів в середу, 1 серпня, сприяли новини з боргових ринків.

Про це сказав в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

На його думку, "відсутність чіткої динаміки на закордонних майданчиках у першій половині дня не сприяло формуванню однонаправленого тренда на Українській біржі. Інвестори вважали за краще не робити різких кроків, чекаючи підсумків засідання ФРС і ЄЦБ, які повинні дати відповіді на питання, чи будуть і в якому обсязі вжито додаткових антикризові заходи ".

Як вважає аналітик, одним з факторів, які стримували купівельну активність в дообідню пору, стали слабкі макростатистичні дані з Китаю та Європи. Вранці була оприлюднена статистика за індексом ділової активності у виробничому секторі КНР. За підсумками липня показник знизився до 50,1 пункту проти травневого 50,2 пункту. Очікувалося, що значення індикатора виросте до 50,5 пункту. Гірше прогнозів виявилися дані за діловою активністю в Німеччині, Франції і Великобританії.

А.Кушнарьов зазначив, що в другій половині дня зростання на вітчизняному ринку активізувалося. Прибутковість іспанських держоблігацій в середу знизилася на кілька базисних пунктів, після того як агентство S&P підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги Іспанії, похваливши влади за прихильність курсу жорсткої бюджетної економії.

Аналітик додав, що "на гарну статистику по ринку праці США українські трейдери не відреагували. За оцінками ADP, приріст зайнятості в США в липні склав 163 тис. проти очікуваних 120 тис. Можливо, гравці вважали сильні статдані не надто доречними в нинішніх умовах, порахувавши , що поліпшення ситуації в сфері зайнятості зменшує шанси на реалізацію нових стимулюючих заходів в американській економіці найближчим часом ".

За словами Кушнарьова, під кінець сесії індекс Української біржі послабив свої позиції, однак закінчити день в плюсі ​​біржового індикатора все ж вдалося. Найбільше зростання в індексному кошику Української біржі був зафіксований в акціях Авдіївського КХЗ (+3,26%). Найкраще виглядали папери Алчевського МК (+2,22%) і "Мотор Січі" (+1,36%). В аутсайдерах дня серед блакитних фішок виявилися акції "Укрнафти" (-3,59%). Невдало склалася сесія і для представників енергетики.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 1 серпня, підвищився на 0,30% - до 1064,40 пункту. Загальний обсяг торгів склав 79,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,95% - до 388,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 10,7 млн ​​грн.