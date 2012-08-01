Компанія «Мілкіленд» купила сирзавод у Польщі

Компанія «Мілкіленд» (Milkiland), один з найбільших виробників молочних продуктів в Україні та Росії, придбала Мазовецький сироробний завод «Островія», розташований в місті Острів Мазовецький Мазовецького воєводства Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У біржовому повідомленні компанії говориться, що підприємство було придбано шляхом купівлі 100% польської компанії Emir 10 sp. z o., яка володіє ним, за 12 млн євро.

Зазначається, що «Островія» є сучасним сироробним підприємством, яке може виробляти продукцію, що є основною для «Мілкіленда», зокрема тверді, м'які та плавлені сири, йогурти. В 2003-2007 рр.. «Островія» пройшла глибоку модернізацію і на сьогодні володіє сучасним, високопродуктивним обладнанням для переробки молока. На сьогодні потужність підприємства з виробництва твердого сиру складає до 15 тис. тонн/рік, сиру і йогуртів - до 11 тис. тонн/рік, плавленого сиру - до 7 тис. тонн/рік.

У прес-релізі повідомляється, що «Островія» сьогодні не працює на повну потужність і потребує інвестицій для відновлення виробництва, а також для його приведення у відповідність до вимог, що висуваються на ринку країн СНД. «Мілкіленд» планує здійснити необхідні інвестиції в 2012 р. для подальшого досягнення «Острові» планових потужностей виробництва в 2013-2014 рр.. Компанія планує інвестувати до кінця 2012 р. 3,5 млн євро в запуск заводу та приведення виробництва до вимог ринку СНД, а ще 4,5 млн євро будуть спрямовані на фінансування оборотного капіталу.

«Островія» відмінно доповнює існуючі активи «Мілкіленда» і після вкладення деяких інвестицій може стати одним з найбільш потужних і найкраще оснащених сироробних підприємств нашої Групи, зазначає прес-служба.

«Це придбання додало додатковий міжнародний вимір бізнесу «Мілкіленд». Польща сьогодні є одним з провідних експортерів молочної продукції в ЄС, і ми плануємо використати частину цього потенціалу на наших традиційних ринках у країнах СНД, в першу чергу в Росії та Україні. «Островія» також відкриває для «Мілкіленд» двері в найбільший в світі молочний ринок Європейського Союзу, що створює нові довгострокові перспективи для диверсифікації та зростання нашого бізнесу», - сказав головний виконавчий директор Milkiland NV Анатолій Юркевич.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - один з 5 найбільших провідних виробників молочної продукції на ринках Росії та Україні. Група виробляє молоко, сир, масло.

В Росії «Мілкіленд» виробляє свіжі молочні продукти під торговою маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат».

В Україні Групі належать десять заводів, що виробляють в тому числі сири, свіжі молочні продукти і масло під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Польщі «Мілкіленд» придбав Мазовецький сироробний завод «Островія».

«Мілкіленд» також є одним з провідних експортерів молочної продукції, поставляючи її в більш ніж 30 країн світу.

Milkiland N.V. - Голландська холдингова компанія Групи компаній «Мілкіленд». ДП «Мілкіленд України» і Milkiland EU sp. z. o. o. - 100% дочірні компанії Milkiland NV, контролюючі бізнес Групи відповідно в Україні та Польщі.

Акції Milkiland N.V. з 6 грудня 2010 року котируються на Варшавській фондовій біржі.

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