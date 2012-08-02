Обсяг торгів на біржі "Песпектива" у липні зріс на 88,5%

Фондова біржа "Перспектива" в липні 2012 р. уклала 10,3 тис. договорів на загальну суму 12,92 млрд грн, що на 88,5% більше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Як відзначили у прес-службі, в січні-липні п.р. обсяг торгів на біржі становив 45,3 млрд грн (38% загального біржового обороту в Україні).

За обсягом торгів у липні лідирували державні облігації України - 9,5 млрд грн, або 73,7% загального обсягу торгів на біржі, облігації підприємств - 1 млрд грн, або 8%, строкові контракти - 1,6 млрд грн, або 12,9%.

Як відзначають на біржі, одним із значних стимулів для зростання обсягів торгів державними облігаціями України на біржі є активізація участі у торгах Національного банку України (частка договорів по ОВДП за участю НБУ в загальному обсязі договорів, укладених на біржі протягом липня, становила 7,3%).

У порівнянні з попереднім місяцем обсяг торгів ОВДП зріс на 114,1%, строковими контрактами - на 94,8%, облігаціями підприємств - на 42,4%; обсяг торгів акціями скоротився на 2,5%, інвестиційними сертифікатами - на 15,6%, облігаціями місцевих позик - на 48,4%, опційними сертифікатами - на 87,4%.

При цьому 10,7% торгів здійснено на ринку заявок, 72,1% - на адресному ринку, 4,3% - на ринку розміщення, 12,9% - на строковому ринку.

За оперативними даними НКЦПФР, у розрізі фінансових інструментів загальноринкова частка біржі за січень-липень 2012 р. за ОВДП становила 36%, за облігаціями підприємств - 30%, акціями - 53%, інвестиційними сертифікатами - 92%, опційними сертифікатами - 92%, строковими контрактами - 22%. За підсумками липня 2012 р. ринкова частка "Перспективи" за ОВГЗ становила 67%, облігаціями підприємств - 66%, акціями - 34%, інвестиційними сертифікатами - 69%, опційними сертифікатами - 88%, строковими контрактами - 56%.