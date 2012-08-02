Об'єднання УБ та ПФТС стане актуальним не раніше кінця року - голова наглядової ради ПФТС

Питання про об'єднання "Української біржі" і ПФТС стане актуальним не раніше кінця поточного року.

Про це УНІАН повідомили в об'єднаній прес-службі "Української біржі" і ПФТС з посиланням на голову наглядової ради фондової біржі ПФТС, старшого віце-президента Московської біржі Олександра Потьомкіна.

"Я думаю, що учасники українського ринку будуть готові розпочати обговорення цього питання не раніше кінця поточного року", - зазначив він. "Що стосується планів Московської біржі, ми, найперше, орієнтуємося на такі документи, як стратегія розвитку біржі ПФТС на 2011-13 рр.., яка була затверджена загальними зборами акціонерів біржі в квітні цього року", - додав О.Потьомкін.

За його словами, у стратегії передбачено розвиток біржі як самостійної юридичної особи, компанія поки не готова у прискореному режимі проводити інтеграційні заходи з "Українською біржею". О.Потьомкін також зазначив, що з боку акціонерів "Української біржі" конкретні пропозиції про об'єднання бірж також поки не надходили.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про плани з призначення заступника голови правління "Української біржі" Євгена Комісарова на посаду голови правління біржі ПФТС. На думку учасників ринку, це може свідчити про плани російського акціонера українських бірж - Московської біржі - за їх об'єднання. На даний момент Московська біржа (Росія) володіє близько 50% акцій біржі ПФТС, а також міноритарним пакетом акцій "Української біржі".