Cisco придбала компанію NDS за 5 млрд дол.

Cisco завершила процес придбання компанії NDS Group Ltd. - провідного постачальника програмного забезпечення для відео та рішень для захисту контенту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Cisco.

За умовами підписаної угоди, Cisco придбала всю компанію NDS цілком приблизно за 5 млрд дол. Ця сума включає погашення заборгованостей NDS, стимулюючі виплати для утримання її співробітників та придбання всього бізнесу та операцій NDS.

Програмна платформа NDS, її замовники і сервісна модель доповнять асортимент мережевих відеорішень Cisco і прискорять постачання на ринок повномасштабної ТВ-платформи Cisco Videoscape, що дозволяє операторам і медійним компаніям постачати розважальні послуги нового покоління. Придбання компанії NDS дозволить Cisco розширити свою глобальну присутність на новому відеоринку, що розвивається, зміцнити зв'язки з операторами та замовниками.

Співробітники компанії NDS увійдуть до складу підрозділу Cisco, що займається розробкою відеотехнологій для операторів зв'язку.

Як зазначив старший віце-президент компанії Cisco Йеспер Андерсен, «об'єднані зусилля наших компаній» дозволять запропонувати ринку «захоплюючі інтерактивні телевізійні послуги нового покоління, повністю занурюють глядача в події, що відбуваються на сцені або стадіоні». Крім того, на його думку, ці послуги допоможуть сформувати нові джерела доходу для замовників Cisco з числа операторів зв'язку.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco (США) - один зі світових лідерів в галузі мережевих технологій. Виручка компанії в 2011 фінансовому році склала 43,2 млрд дол.