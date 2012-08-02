Обсяг торгів на Українській біржі в липні виріс на 18,3%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" в липні ц.р. виріс на 18,3% і склав 2 млрд 212 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на терміновому ринку "Української біржі" у липні збільшився на 19,4% - до 1 млрд 328 млн грн. Обсяг торгів цінними паперами за місяць збільшився на 16,74% - до 884 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 864 млн грн).

За підсумками торгів за липень 2012 індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", підвищився на 9,74% - з 967 до 1 061,23 пункту.

Лідерами обороту в липні стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів по яких склав 63,78 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 62,6 млн грн, далі йде "Алчевський металургійний комбінат" - 36,4 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу склала 22,15%, 21,75% і 12,63%, відповідно.